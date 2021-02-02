РИАМО - 2 фев. В Москве приступили к демонтажу правой стороны путепровода по Алтуфьевскому шоссе через МКАД по проекту реконструкции развязки, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Строители также ведут работы по переустройству сетей связи, устройству временных дорог, реконструкции правоповоротного съезда с Алтуфьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД при движении в сторону области», — сказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Работы планируют завершить во втором квартале 2023 года. Реконструкция предусматривает строительство нового путепровода длиной 141,8 метра, а также возведение левоповоротного съезда с Алтуфьевского шоссе.

Кроме того, будут реконструирован ряд съездов с внутренней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе.