РИАМО - 2 фев. В районе Новогиреево началось строительство жилого дома на 321 квартиру для переселения по программе реновации, объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Трехсекционный дом с подземной парковкой построят на Утренней улице, владение 20, строение 2. Общая площадь 321 квартиры составит 17,3 тысячи квадратных метра. Среди них: 179 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 76 трехкомнатных.

«При внешней отделке здания применяется система вентилируемого фасада с использованием керамогранитной плитки. На фасадах установят короба для кондиционеров. Лоджии застеклят», — говорится в сообщении.

Отделка в квартирах будет выполнена по стандартам реновации. Две двухкомнатные квартиры оборудуют для маломобильных жильцов.

В холле здания появятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. В подъезде установят лифты грузоподъемностью 1000 и 630 килограммов.

Вход в дом будет на одном уровне с землей для удобства завоза детских и инвалидных колясок. Плитка при входе будет шершавой и противоскользящей.

Окружающую территорию благоустроят и озеленят. Вокруг дома обустроят детскую и спортивную площадку, установят лавочки, высадят деревья и кусты.