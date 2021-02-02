РИАМО – 2 фев. Минтранс планирует смягчить требования к процедуре фотосъемки автомобилей во время техосмотра, для этого в регламент внесут соответствующие поправки, пишет во вторник газета «Коммерсант».



С 1 марта должна была вступить в силу норма, согласно которой фото должны сопровождаться показаниями системы ГЛОНАСС «с погрешностью определения не более 15 метров по координатным осям»​. Оказалось, что из-за плотного строительства и искажения из-за этого спутникового сигнала многие операторы не могут соблюсти требование о пятнадцатиметровой погрешности координат снимков.



«Проблема обнаружилась за месяц до вступления в силу «большой реформы» ТО, которую власти готовили с 2017 года», - отмечается в публикации.



Теперь Минтранс РФ собирается переписать и требования к «производственно-технической базе» пунктов ТО, закрепленные в приказе №232. Над проектом изменения трудятся и другие органы власти и эксперты.