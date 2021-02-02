РИАМО - 2 фев. На нескольких улицах в столичном районе Лефортово временно изменится схема движения из-за проведения инженерных работ, водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До 20 февраля ограничили движение транспорта на участке 2-го Кабельного проезда в районе дома 18 на шоссе Энтузиастов. С 20 февраля по 1 марта будут перекрывать одну из трех полос на пересечении 1-й Кабельной улицы и 2-го Кабельного проезда», — говорится в сообщении.

Кроме того, изменится схема движения на участке 1-й Кабельной улицы в районе дома 4 в 2-м Кабельном проезде. Там проезд для транспорта будет ограничен с 1 по 11 марта. С 11 по 21 марта ограничат участок 1-й Кабельной улицы, от 2-й Кабельной улицы, дома 2, строения 26 до 2-го Кабельного проезда, дома 4.

Также движение транспорта ограничат с 21 по 31 марта на участке 1-й Кабельной улицы в районе дома 2, строения 26 на 2-й Кабельной улице.