РИАМО - 2 фев. Сведения в отношении ООО «Типография Фармаграфикс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условия исполнения заключенного контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС по Московской области.

Согласно представленным сведениям, управление делами губернатора и правительства Московской области заключило с обществом контракт на поставку бланков благодарностей, грамот, сертификатов, удостоверений к наградам и вкладышей в удостоверения к наградам.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — говорится в сообщении.

На заседании комиссии УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Типография Фармаграфикс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.