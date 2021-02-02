РИАМО - 2 фев. Столичные врачи за минувшие сутки вылечили от коронавируса 5012 человек, общее число выздоровевших в городе достигло 824 623, сообщает московский оперштаб.

В столице за сутки выявлен 1701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 997 человек. За сутки в мегаполисе умерли 74 пациента с диагностированной пневмонией и положительным тестом на Covid-19.

За все время пандемии в Москве зарегистрировано 933 810 случаев заболевания. Умерли 13 569 пациентов.

В Москве ведется масштабная вакцинация от Covid-19. Привиться можно в 100 поликлиниках и в выездных пунктах, которые располагаются в общественных местах.

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Текстовая трансляция

2 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 643 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 053 больных. В Москве - 1 701.

- Средства защиты органов дыхания нужно будет носить до тех пор, пока доля населения с иммунитетом к коронавирусу не достигнет 60-70%. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, к такому показателю привитых получится прийти к концу весны.