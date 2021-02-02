РИАМО – 2 фев. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала 28 подпольных оружейников в 13 российских регионах, сообщает Nation News.

Также сотрудники ФСБ ликвидировали 11 подпольных мастерских, занимавшихся модернизацией оружия и изготавливали боеприпасы.

«Сотрудниками ФСБ изъяты 191 ствол, 34,5 килограмма взрывчатки и пушка», - говорится в сообщении.

Кроме того, из незаконного оборота удалось изъять российское и иностранное огнестрельное оружие и свыше 9 тысяч патронов.​​