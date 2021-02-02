РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 фев. За три дня работы мобильного пункта вакцинации от коронавирусной инфекции в торговых центрах городского округа Люберцы привились порядка 360 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Люберцах 23 и 25 января мобильный пункт вакцинации от Covid-19 работал на территории ТЦ «Выходной». 30 января состоялся выезд мобильного пункта вакцинации на территорию ТЦ «Орбита», прививку от Covid-19 там сделали 150 люберчан, из которых 33 имеют хронические заболевания и 38 - в возрасте старше 60 лет. Всего за три дня работы мобильного пункта на территории торговых центров прививку cделали 360 человек», - говорится в сообщении.

Следующий выезд мобильного пункта состоится 6 февраля на территорию ТЦ «Светофор» по адресу: Люберцы, улица Побратимов, дом №7 с 10:00 до 17:00. Пройти вакцинацию в мобильном пункте сможет любой желающий в возрасте от 18 лет и старше. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Запись не требуется.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>