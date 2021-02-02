РИАМО - 2 фев. На юге столицы в Даниловском районе началось строительство жилого дома на 311 квартир по программе реновации жилфонда, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Трехсекционный монолитный дом построят на Дубининской улице, владения 59-69. В нем будет 311 квартир: 100 однокомнатных, 126 двухкомнатных, 85 трехкомнатных. Общая площадь здания составит более 30 тысяч квадратных метров.

По словам начальника Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, в весь период строительства для соблюдения качества на площадке будут проходить проверки.

«Первая проверка пройдет в начале марта на этапе выполнения работ подготовительного периода. К выездам на объект в обязательном порядке привлекут специалистов центра экспертиз, которые проведут весь необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований, также будет установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», – сказал Антосенко.

Отделка квартир пройдет по стандартам реновации. На первых этажах будут входы, просторные холлы, колясочные, комнаты консерьежей, и бытовые помещения. В доме будет два лифта грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов.

Здание облицуют керамическим и пиленым кирпичом. Лождии остеклят, а на фасадах установят крепления для кондиционеров. В доме будет подземная автостоянка для автомобилей. Контролировать пропуск машин будут из помещения охраны, расположенного на первом этаже.

На придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобью газоны и цветники. Установят детские и спортивные площадки, скамейки и освещение.

Разрешение на строительство действует до февраля 2023 года.

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