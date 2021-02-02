РИАМО - 2 фев. Около 6 миллионов кубометров снега с начала этой зимы вывезли на столичные снегосплавные пункты и утилизировали, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По данным на 1 февраля, в Москве выпало 97 сантиметров снега, что составляет более половины годовой нормы.

«На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано около 6 миллионов кубометров снега», - сказал Бирюков.

Сейчас в Москве круглые стуки работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. Они работают по принципу использования тепла сточных вод для плавления снежной массы.

Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения. Затем снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов. Она имеет постоянную температуру не ниже 10 градусов, при контакте с ней снег начинает таять.

Бирюков отметил, что весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех снегосплавных пунктах.

«Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки», - добавил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что такой способ позволяет предотвратить попадание загрязненного снега в городские водоемы и положительно влияет на экологическую обстановку.