РИАМО – 2 фев. Специалисты Банка России сообщили об ускорении годовой инфляции в РФ в начале года, пик инфляции ожидается в феврале, передает ТАСС.

«В начале 2021 года годовая инфляция продолжит ускоряться и предположительно достигнет своего пика в феврале, после чего начнет снижаться на фоне одновременного замедления месячного роста цен и действия эффекта высокой базы 2020 года», - говорится в сообщении.

В департаменте исследований и прогнозирования Центробанка отметили, что к концу текущего года инфляция составит 3,5-4%.

По мнению департамента, в среднесрочной перспективе основными драйверами роста российской экономики станут потребительский спрос и внешние рынки.​