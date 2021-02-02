РИАМО – 2 фев. Средства защиты органов дыхания нужно будет носить до тех пор, пока доля населения с иммунитетом к коронавирусу не достигнет 60-70%, сообщил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Уже можно снять маски на улице однозначно, где-то на прогулках, на природе мала вероятность заражения. Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы, потому что она, я думаю, ближе всех к этой цифре», - сказал Жемчугов в интервью радио Sputnik.

По его словам, к такому показателю привитых получится прийти к концу весны.

«В регионах стоит делать некоторые ограничения в зависимости от плотности населения и от того, сколько осталось людей, которые не контактировали с вирусом», - добавил Жемчугов.​

По данным онлайн-опроса «Сколково-РЭШ», большая потребительская перезагрузка в связи с пандемией коронавируса в РФ не состоялась. Так, 82% опрошенных россиян после снятия всех ограничений планируют вернуться к привычному образу жизни, в том числе возобновят походы в рестораны и магазины.​

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2 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 643 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 053 больных. В Москве - 1 701.

- Средства защиты органов дыхания нужно будет носить до тех пор, пока доля населения с иммунитетом к коронавирусу не достигнет 60-70%. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, к такому показателю привитых получится прийти к концу весны.