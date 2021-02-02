РИАМО - 2 фев. Полицейские городского округа Домодедово задержали сотрудников фирмы из Москвы, они похитили канцелярские товары на полмиллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленники работали на фирму, которая занимается продажей канцтоваров. Она находится в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово. В течение двух месяцев они паллетами похищали со склада офисную бумагу.

«Общий материальный ущерб составил более полумиллиона рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Следователи возбудили уголовное дело. При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемых. Их задержали в столице в момент сбыта очередной партии похищенного товара.

«В автомобиле правонарушителей обнаружено и изъято 30 коробок с офисной бумагой», – добавила Петрова.