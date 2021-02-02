РИАМО - 2 фев. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий с деньгами жителей Подмосковья, предназначенными за оплату турпутевок, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Известно, что в 2019 году жители Москвы и Красногорска отдали за путевки от 69 до 414 тысяч рублей.

«Однако воспользоваться туристическим продуктом так и не смогли, поскольку их туры не были оплачены, а денежные средства присвоены неустановленными лицам», - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.