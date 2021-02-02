РИАМО - 2 фев. По требованию полиции в районе Краснобогатырской улицы в Москве изменили маршруты движения трамваев №№7, 11, 46 и автобусов №№80, 86, 86к, 265 и 311, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее движение транспорта около здания Мосгорсуда ограничили по требованию полиции до особого распоряжения.

«Изменения будут действовать до снятия ограничений», - говорится в сообщении.

В частности, трамваи №7 на участке от Богородского храма до метро «Сокольники» вместо Краснобогатырской улицы и метро «Преображенская площадь» ходят через Богатырский мост, Большую Оленью улицу и Сокольническую Заставу.

Трамваи №11, которые следуют между Ростокинским проездом и метро «Преображенская площадь», теперь курсируют в объезд Краснобогатырской улицы через Большую Оленью улицу, метро «Сокольники» и улицу Стромынка.

Трамваи №46 между метро «Преображенская площадь» и Сокольнической Заставой вместо Краснобогатырской улицы, Богатырского моста и Большой Оленьей улицы ходят через улицу Стромынка и метро «Сокольники».

Кроме того, автобусы №86 между метро «Бульвар Рокоссовского» и «Преображенская площадь» ходят через Открытое шоссе, Халтуринскую и Большую Черкизовскую улицы.

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