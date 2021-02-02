РИАМО - 2 фев. Один человек пострадал во время пожара, произошедшего утром во вторник на Чонгарском бульваре в Москве, возгорание уже ликвидировано, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Дежурному поступило сообщение о пожаре на Чонгарском бульваре дом 18, корпус 2. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу.

«По прибытии происходило загорание личных вещей и мебели в двухкомнатной квартире на четвертом этаже жилого дома на общей площади около 15 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных, в 09:38 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавшего передали медикам для осмотра и оказания помощи.