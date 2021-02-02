РИАМО - 2 фев. Вакцинирован от бешенства и поставлен на карантин на два месяца волк, которого обнаружили ранее в Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В середине прошлого месяца жители городского округа сообщили о том, что видели волка. Животное удалось поймать у железнодорожной станции Голицыно, его хозяина пока найти не удалось. Сейчас волка содержат питомнике. В вольере он находится один.

«Он хорошо питается, ведет себя активно, достаточно дружелюбно. Ветеринарные врачи округа вакцинировали животное от бешенства и поместили на карантин. Карантин продлится два месяца, после чего будет решаться его дальнейшая судьба», – сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он напомнил, что после того, как волка отловили, ему оказали ветеринарную помощь – у него была порезана передняя лапа. К волку уже приезжали сотрудники из Росприроднадзора, чтобы определить его принадлежность к краснокнижным животным.

Между тем, содержание диких животных в домашних условиях запрещено законом, и если владельца волка найдут, то он будет оштрафован.

Сейчас на территории Подмосковья зарегистрировано 25 волков. При встрече с диким животным необходимо вести себя спокойно, не смотреть ему в глаза и удалиться с места встречи, избегая контакта. Здоровое дикое животное никогда первое к человеку не подойдат, а наоборот, будет стараться убежать от него, даже если это крупное животное.

Жителям Подмосковья напомнили, что при обнаружении дикого животного в районе населенного пункта, нужно сообщить в администрацию, полицию и ветеринарную службу округа.