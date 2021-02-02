РИАМО - 2 фев. Обладатели «Тройки» совершили свыше 1,3 тысячи поездок в Подмосковье за первый день действия транспортной карты в этом регионе, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С 1 февраля пассажиры общественного транспорта в Подмосковье могут оплатить проезд картой «Тройка».

«Вчера был первый день работы «Тройки» в Московской области. <...> За вчерашний день поездок по карте «Тройка» было уже более 1,3 тысячи! С нами удобно», - говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья напомнили, что оплатить проезд «Тройкой» по тарифу «Кошелек» можно на 300 городских маршрутах со стационарными валидаторами, где действует тариф с фиксированной стоимостью и списанием на входе.

На первом этапе проезд по «Тройке» в Подмосковье стоит 37 рублей, в дальнейшем будут доступны новые тарифы и программы по снижению стоимости проезда. Также появится возможность расплачиваться «Тройкой» на остальных маршрутах в Подмосковье.

Ранее в Королеве провели закрытое тестирование «Тройки», за месяц здесь было совершено более 3 тысяч успешных поездок.

Список маршрутов в Подмосковье, на которых действует оплата картой «Тройка»>>