РИАМО - 2 фев. Посетители Московского зоопарка уже в этом году смогут попасть туда через новый дополнительных вход, расположенный рядом со станцией метро «Баррикадная», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В настоящее время ведутся монолитные работы по строительству нижнего подземного уровня нового входного павильона в Московском зоопарке», — сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дополнительный вход – двухэтажный павильон с кассами – появится рядом со станцией метро «Баррикадная». Здесь же расположатся сувенирные магазины, кафе и образовательный центр, где сотрудники зоопарка будут проводить культурно-просветительные мероприятия.

Новый вход будет оформлен со сложившимся ансамблем. Попасть на второй уровень можно будет при помощи траволаторов и лестниц.

Также в этом году будет завершена реконструкция пешеходного моста на территории зоопарка, он будет напоминать закручивающуюся морскую волну.