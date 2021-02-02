РИАМО - 2 фев. По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье ежегодно проводится работа по переводу максимального количества госуслуг в электронный вид, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В 2020-м мы запустили 30 новых электронных услуг и сервисов. Среди них – онлайн-калькулятор ковидных выплат для медиков, интерактивные карты вакансий МФЦ и медучреждений, подача заявления для поступления в колледж, получение выплат на школьную форму и многое другое. В этом году планируется перевести в электронный вид и улучшить более 50 услуг», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

На сегодня жителям Подмосковья доступны 453 государственные и муниципальные услуги, 197 услуг можно получить через портал. В минувшем году на региональном портале оказали 4,3 миллиона госуслуг.

«Самой популярной в минувшем году оказалась дистанционная запись в кружки и секции. Жители подали заявление на эту услугу 1,2 миллиона раз. Наиболее востребованный онлайн-сервис для бизнеса – электронное разрешение на работу такси. За ним обратились 70 тысяч человек», – отмечается в материале.

Заявители признали лучшими подмосковными практиками выдачу разрешения на капитальное строительство, лицензирование деятельности УК, подготовку и регистрацию градостроительных планов земельных участков.

Московская область вошла в тройку лидеров по РФ по качеству предоставления госуслуг в электронном виде. Рейтинг подготовлен Минэкономразвития России по итогам 2020 года.

Критериями рейтингования стали такие параметры, как возможность ознакомиться с порядком получения услуг, полнота сведений, удобство подачи заявления, информирование о статусе его рассмотрения в личном кабинете. Также учитывалось сокращение количества очных посещений ведомств и возможность получения госуслуг через приложение.

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