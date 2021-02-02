РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 фев. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) из Королева завершила госиспытания первой созданной в России электрической торпеды, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Серийные образцы торпеды уже поступают на вооружение ВМФ.

«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», располагающаяся в Королеве, завершила госиспытания первой созданной в России электрической торпеды. Она значительно превосходит западные образцы по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения», - говорится в сообщении.

Подобные торпеды выпускались ранее в СССР, но они обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками. Вскоре торпеда получит свое название.

КТРВ является крупнейшим российским производителем тактического ракетного оружия. Стратегической целью КТРВ является сохранение и развитие научно-производственного потенциала ракетостроения, обеспечение обороноспособности государства, мобилизация ресурсов для создания высокоэффективных управляемых ракет и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования, усиления позиций России на мировом рынке вооружений.