РИАМО - 2 фев. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в селе Ивановское подмосковного Волоколамского округа, находка не представляет опасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 14:04 1 февраля поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД Волоколамского городского округа», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехников «Мособлпожспаса» на вторник.