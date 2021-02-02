РИАМО - 2 фев. В Тимирязевском районе столицы завершилось строительство двух жилых домов по программе реновации, сейчас там идет благоустройство прилегающей территории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В районе Тимирязевский завершено строительство двух жилых домов для переселения по программе реновации по адресам: улица Астрадамская, владение 9а и Дмитровское шоссе, владение 55», - сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что сейчас там идет благоустройство прилегающей территории и получены разрешения на ввод в экслуатацию.

Односекционный дом на 78 квартир построен на Астрадамской улице. В доме 39 однокомнатных квартир, 26 - двухкомнатных, 13 трехкомнатных. Для маломобильных жильцов предусмотрено две квартиры. Общая площадь здания составляет более 4,3 тысячи квадратных метров.

Второй дом находится на Дмитровском шоссе. Двухсекционное здание рассчитано на 177 квартир. 25 из них – однокомнатных, 127 – двухкомнатных, 25 – трехкомнатных. Общая площадь здания более 10 тысяч квадратных метров.​