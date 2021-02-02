РИАМО - 2 фев. Выставка фотографий ярких элементов новогоднего оформления Москвы открылась на Тверском бульваре, экспозицию «Москва новогодняя» можно посмотреть по 28 февраля, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства столицы.

«В преддверии 2021 года Москву украсили около 4 тысяч декоративных конструкций. На улицах и площадях установили полюбившиеся жителям столицы большие световые арки и новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами», - говорится в сообщении.

Кроме того, москвичи могли полюбоваться на новогодний шар весом 35 тонн, световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, световую композицию «Полярные медведи».

Для украшения города использовали старые конструкции, после демонтажа их отправляют на хранение до следующего новогоднего сезона. На сегодняшний день со столичных улиц уже убрали около тысячи праздничных елей и некоторые объемно-декоративные элементы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что гирлянды и световые арки останутся в городе до начала марта.

«Зимой рано темнеет, а световые украшения служат дополнительным источником освещения, они не только украшают город, но и создают настроение у жителей и гостей столицы», - подчеркнул Бирюков.