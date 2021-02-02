РИАМО - 2 фев. Почти 30% самозанятых в Москве планируют открыть собственную фирму, эти данные удалось узнать из опроса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее сотрудники ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) провели опрос среди самозанятых москвичей. В нем приняли участие 209 человек.

«По результатам опроса 28,2% самозанятых планируют зарегистрировать индивидуальное предприятие или создать юридическое лицо. Такие изменения позволят им избавиться от некоторых ограничений, связанных с этим режимом, — запрета на наем персонала и максимально допустимого уровня годового дохода в 2,4 миллиона рублей», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По данным на 1 января 2021 года, в Москве зарегистрированы 479 тысяч самозанятых граждан.​