РИАМО - 2 фев. Пять автомобилей, в том числе две машины ДПС, столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в результате аварии один человек погиб, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«По предварительным данным, один из водителей, следовавших в сторону Московской области, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двумя служебными автомашинами ДПС, затем столкнулся с двумя иномарками», - говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений водитель скончался, также пострадал один из водителей иномарки и инспектор ДПС.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.