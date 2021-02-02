РИАМО - 2 фев. В прошлом году в Москве заключили почти 900 электронных договоров купли-продажи недвижимости города, чаще всего покупали нежилые помещения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 2020 году департамент городского имущества заключил в 1,7 раза больше договоров купли-продажи городской недвижимости по сравнению с 2019 годом, подготовил и передал для проведения торгов три тысячи приватизационных дел, а в 2019 году их было в полтора раза меньше», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в 2020 году чаще всего покупали нежилую недвижимость.

За год было заключено 442 договора купли-продажи нежилых помещений, а также 436 договоров купли-продажи машино-мест. А также по 20 договоров купли-продажи зданий и сооружений.​