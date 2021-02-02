РИАМО - 2 фев. В прошлом году система здравоохранения Москвы пережила серьезную нагрузку из-за распространения коронавируса, в марте был выявлен первый заразившийся, а в декабре уже началась масштабная вакцинация от инфекции, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Таким образом, главной задачей весной 2020 года стало недопущение взрывной нагрузки на медицинскую систему Москвы.

«Москва стала первым городом России, в который пришла малоизученная на тот момент и опасная болезнь Covid-19. 2 марта в столице был зафиксирован первый случай заболевания. Уже 5 марта был введен режим повышенной готовности и началась борьба за сохранение жизней и здоровья людей», - говорится в сообщении.

Главным коронавирусным стационаром стал медицинский комплекс в Коммунарке. В палатном корпусе за несколько дней смогли установить шлюзы и отделить чистую от вируса зону от «грязной». Всего в Коммунарке были развернуты 802 койки, в число которых входят пять отделений реанимации с койками для 128 человек.

Одной из первых больниц, которые начала принимать пациентов с подозрением на коронавирус стала ГКБ № 52. Врачи больницы разработали схемы маршрутизации больных улучшили способы диагностики, а также схемы терапии коронавируса.

В апреле ситуация в столице с коронавирусом продолжала развиваться. Коронавирусных больных принимали уже в 13 городских стационарах. На пике пандемии в Москве было развернуто 26 тысяч коек.

Летом ситуация с заболеваемостью в столице улучшилась. Пациентов начали принимать в 5 резервных госпиталях.

Такой быстрый рост мощностей здравоохранения помог избежать локдауна во время второй волны коронавируса, которая началась осенью 2020 года.

Всего с марта в Москве от новой коронавирусной инфекции врачи вылечили более 819 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

2 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 643 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 053 больных. В Москве - 1 701.

- Средства защиты органов дыхания нужно будет носить до тех пор, пока доля населения с иммунитетом к коронавирусу не достигнет 60-70%. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, к такому показателю привитых получится прийти к концу весны.