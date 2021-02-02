РИАМО - 2 фев. Движение транспорта около здания Мосгорсуда ограничили по требованию полиции до особого распоряжения, водителям следует планировать свои маршруты с учетом ограничений, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Будьте внимательны при поездках в этот район, планируйте маршрут заранее», - говорится в сообщении.

Так, закрыт Проектируемый проезд №917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал. Также движение ограничено на улице 3-я Бухвостова от Краснобогатырской улицы до Проектируемого проезда №917, на улице 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.

Во вторник в зале апелляционного корпуса Мосгорсуда состоится заседание по делу оппозиционера Алексея Навального. Блогер был задержан 17 января после прилета из Германии за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». ФСИН потребовала заменить Навальному условный срок на реальный.