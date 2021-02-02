РИАМО - 2 фев. Одними из самых необычных имен, которые получили новорожденные в Москве в 2020 году, стали Север и Северина, Весна, Океана, Марс, Люций, Люцифер, Оливье, Рим, а также Индия и Вена, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Самыми популярными именами остаются София (Софья), так назвали более 2,8 тысячи девочек, и Александр, такое имя у более 2,5 тысяч мальчиков в столице. Если говорить о динамике, то по сравнению с 2019 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк, Лев, Матвей, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Мирослава, Мия, Амелия, Агата или Ариана», - говорится в сообщении.

В число самых популярных мужских имен также вошли Михаил, Максим, Артем, Марк и Иван. Популярными именами для девочек стали Мария, Анна, Алиса, Виктория, Полина.

Среди иностранных имен популярны Стефания, Роберт, Оливия, Мелания, Стефан и Теодор. Некоторые дети получили славянские имена Златослава или Злата, а также Ясна.

Некоторые родители выбрали для своих детей древнегреческие имена: Афина, Дионис, Афродита, Одиссей. Двух девочек назвали Искра, а двух мальчиков - Кассиопеи. Две девочки, родившиеся в 2020 году, получили имя Мальвина.

Некоторые юные москвичи получили имена, связанные с писателями, актерами и другими известными личностями: Корней, Леонардо, Рианна, Гарри. А некоторые дети получили двойные и тройные имена: Венера-Вероника, Патрисия-Деметра-Пейдж, Александр-Север, Ермак-Александр, Лев-Моисей, Людвиг-Александр.

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