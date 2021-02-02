РИАМО – 2 фев. Минпромторг РФ направил в федеральное правительство предложение поддержать нуждающихся граждан продуктами, пишет во вторник газета «Известия».

«Речь идет <...> о беременных и кормящих женщинах, детях всех возрастов, а также о людях, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах)», - отмечается в публикации.

Предполагается, что этим гражданам будут ежемесячно перечислять деньги на покупку отечественных продуктов питания. В пресс-службе правительства РФ заявили, что вопрос о продуктовых карточках не рассматривается.

По словам председателя совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александра Борисова, опыт западных стран доказал эффективность адресного подхода при предоставлении мер соцподдержки.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков уверен, что продовольственная помощь населению может стать альтернативой регулированию цен на продукты. ​

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