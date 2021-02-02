РИАМО - 2 фев. Пользователи туристического сервиса Russpass теперь могут познакомиться с историей жизни панд в Московском зоопарке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пользователям расскажут о том, как много лет назад одна панда прилетела в Москву, почему ее встречали букетами из бамбука и какая любовная драма ждала ее здесь. Также в видео рассказывается о нынешних пандах зоопарка — Жуи и Диндин», - говорится в сообщении.

Более того, на сервисе опубликовали видео о «нехорошей квартире» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также о том, как раньше выдавали права на езду на велосипедах.

Кроме того, пользователи сервиса могут посмотреть цикл коротких видео об архитектуре столицы.

Для иностранных пользователей предусмотрены англоязычные версии, которые можно посмотреть на YouTube-канале Discover Moscow.