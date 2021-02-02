РИАМО - 2 фев. В подмосковной Коломне произошел пожар в нежилом здании на площади 300 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Очевидец сообщил о пожаре в 04:20. Огонь вспыхнул в нежилом одноэтажном здании по адресу: Окский проспект, дом 78.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри здания на втором этаже, площадь пожара - 200 квадратных метров. В 04:50 пожар локализован на площади 300 квадратных метров (возгорание на 250 квадратных метрах и обрушение кровли на 50 квадратных метрах)», - говорится в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. К тушению огня привлекли 50 человек и 14 единиц техники.

Согласно открытым данным, по указанному адресу находится завод, занимающийся металлообработкой.