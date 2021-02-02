РИАМО - 2 фев. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается погода без осадков, температура воздуха может опуститься до минус 8 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура в Москве от минус 4 до минус 6 градусов. По области - от минус 3 до минус 8 градусов», - сказала Позднякова.

По ее словам, во вторник в регионе будет переменная облачность с прояснениями. Днем осадков не ожидается.

Позднякова добавила, что прогнозируется ветер юго-западного направления с порывами до 3-8 метров в секунду.