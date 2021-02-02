РИАМО - 2 фев. На российском рынке выявили шлифованный рис, не соответствующий обязательным требованиям техрегламентов, сообщается на сайте подмосковного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, производителем продукции является ИП Евсеев И. В.

«Деятельность предприятия, согласно выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, прекращена с 06.11.2020», - говорится в сообщении.

Установлено, что по фактическому адресу предприятие производственную деятельность не осуществляет.

«Продукция данного производителя не соответствует обязательным требованиям технических регламентов по содержанию мучных вредителей, производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, поэтому может быть опасной и вызвать пищевое отравление», - предупредили в Роспотребнадзоре.