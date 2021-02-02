РИАМО - 2 фев. Загруженность московских дорог составляет 3 балла, к вечеру пробки могут достигнуть 8 баллов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сейчас пробки в городе — 3 балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы», - говорится в сообщении.

Так, движение в центр затруднено на Кутузовском проспекте, на внутренней стороне МКАД от 32-го до 36-го километра.

Нормально едут проспект Маршала Жукова, Мичуринский проспект и Мосфильмовская улица. Пробка возникла на Кутузовском проспекте в сторону центра. Перед парком Победы столкнулись несколько автомобилей, в левом и среднем рядах серьезно ограничено движение.

«Еще одна крупная пробка стоит на внутренней стороне МКАД на юге. Из-за небольшой аварии на 36-м километре затор образовался от Липецкой улицы», - добавили в Дептрансе.