РИАМО - 2 фев. Дорожное движение ограничили на Проектируемом проезде №917 около здания Мосгорсуда, дополнительные ограничения введут с 9 утра, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Судебное заседание в отношении оппозиционера Алексея Навального пройдет во вторник в зале апелляционного корпуса Мосгорсуда.

«ГУ МВД России по городу Москве информирует об ограничении дорожного движения по следующим адресам: Проектируемый проезд №917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал - с 00:00 2 февраля, улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда №917 - с 09:00 2 февраля, улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова - с 09:00 2 февраля», - говорится в сообщении.

В здание суда допустят участников заседания и представителей СМИ.

Навальный был задержан по требованию ФСИН 17 января по прилету из Германии за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». ФСИН также требует заменить блогеру условный срок на реальный.

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