РИАМО - 2 фев. Информация о направлении органов опеки в семью главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой является ложной, соцслужбы вышли на связь с бабушкой детей, чтобы узнать, нужна ли им помощь, сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы.

Ранее главу «Альянса врачей» отправили под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированном митинге. В соцсетях появилась информация, что в семью Васильевой направлены органы опеки.

«Никто не приезжал в семью и не планировал приезжать. Мы мониторим сообщения в социальных сетях с призывами о помощи и оперативно на них реагируем», - сказали в департаменте.

Специалисты опеки вышли на связь с бабушкой детей для того, чтобы узнать, не нужна ли им помощь, в порядке ли они и с кем находятся. Это было сделано после сообщения детей о том, что они остались одни.

Власти попросили не спекулировать непроверенной информацией.

«Если детям и их родным понадобится помощь — мы всегда готовы предложить ее», - уточнили в департаменте.