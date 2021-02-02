РИАМО - 2 фев. Информация о направлении органов опеки в семью главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой является ложной, соцслужбы вышли на связь с бабушкой детей, чтобы узнать, нужна ли им помощь, сообщили в департаменте труда и соцзащиты населения Москвы.
Ранее главу «Альянса врачей» отправили под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированном митинге. В соцсетях появилась информация, что в семью Васильевой направлены органы опеки.
Специалисты опеки вышли на связь с бабушкой детей для того, чтобы узнать, не нужна ли им помощь, в порядке ли они и с кем находятся. Это было сделано после сообщения детей о том, что они остались одни.
Власти попросили не спекулировать непроверенной информацией.
«Если детям и их родным понадобится помощь — мы всегда готовы предложить ее», - уточнили в департаменте.
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