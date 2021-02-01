РИАМО - 1 фев. За прошлую неделю в Подмосковье обработано 6,4 тысячи сообщений от жителей на тему проблем ЖКХ, это на 6% меньше по сравнению с позапрошлой неделей, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Заявок стало меньше в 32 городских округах Подмосковья. Топ-5 с наивысшими темпами снижения составили Электрогорск (минус 75%), Реутов (минус 54%), Озеры (минус 43%), Домодедово и Черноголовка (минус 40%). А Звездный городок стал единственным городским округом, из которого не поступило ни одной заявки», - говорится в сообщении.

Самым популярным вопросом является уборка подъездов, по нему поступила 721 заявка. В целом таких сигналов стало на 3% меньше. Наибольшее снижение продемонстрировали городские округа Клин (минус 71%), Сергиево-Посадский (минус 68%), Фрязино (минус 50%). При этом из Волоколамского округа, Дубны, Красноармейска и Электрогорска за неделю не поступило ни одного такого обращения.

По неисправности дверей в общественных местах поступило 428 заявок. Жалоб стало меньше на 27%. Лучшими в снижении стали Электросталь (минус 75%), Солнечногорск (минус 65%), Долгопрудный (минус 64%). Ни одной заявки по этой теме не поступило из городских округов Волоколамский, Краснознаменск, Лотошино, Пущино и Черноголовка.

Сообщения о сломанных лифтах занимают третье место, их 403 штуки. Общее снижение по области осставляет 6%. Снизилось количество поломок в городских округах: Жуковский и Наро-Фоминский (минус 43%), Воскресенск, Истра, Орехово-Зуевский и Рузский (минус 33%). В Коломне и Богородском таких обращений не было.

Самые популярные категории проблем ЖКХ находятся у Госжилинспекции на особом контроле, так же, как и «сезонные» по поводу отопления и освещения. Их количество тоже снизилось.

Направить заявку о проблемах в сфере ЖКХ можно через портал Единой диспетчерской службы. В каждом случае индивидуально устанавливается срок и условия выполнения работы. О результатах управляющая организация сообщает в виде фотоотчета. Если работа выполнена плохо, то заявитель вправе направить заявку на доработку.