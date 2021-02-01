РИАМО - 1 фев. Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении активиста Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Ляскину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий до 23 марта 2021 года», - сказал собеседник агентства.

Ранее Ляскина задержали как подозреваемого по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несогласованной акции 23 января в столице (часть 1 статьи 236 УК).

Ему запрещено находиться вне пределов жилого помещения, за исключением ежедневной прогулки с 16 до 18 часов, общаться с иными участниками по данному уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Ранее по этой же статье были помещены под домашний арест пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш и муниципальный депутат Дмитрий Барановский.