РИАМО - 1 фев. Жилой дом, возведенный по программе реновации в московском районе Хорошево-Мневники на улице Демьяна Бедного, начнут заселять в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время на объекте завершены все строительные работы и благоустройство придомовой территории. В этом году мы планируем начать переселение жителей в новостройку», – сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

В доме находится 135 квартир. Их общая площадь составляет 7853,7 квадратных метра. Во всех квартирах предусмотрены остекленные лоджии. Первый этаж новостройки – нежилой. Здесь появятся аптеки, магазины, кафе, секции для детей.

«Всего в районе Хорошево-Мневники по программе реновации новые квартиры получат жители 156 домов общей площадью более 500 тысяч квадратных метров», – добавил Загрутдинов.

Программа реновации утверждена в городе в 2017 году. По ней планируют переселить более 350 тысяч квартир.

«Покупали квартиру в тихом квартале, а тут – реновация»: что ждет район Хорошево‑Мневники>>