РИАМО - 1 фев. В Московской области по итогам 2020 года наградили лучшие управляющие компании индустриальных парков, оценивались условия, создаваемые компаниями для резидентов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Московская область – это территория развития. Только индустриальных парков в регионе 59! И оценка деятельности их управляющих компаний просто необходима для слаженной работы правительства и индустриальных парков: нам важно понимать, какие механизмы работают; какие меры поддержки необходимо еще предоставить их резидентам», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что с этого года вводятся новые меры поддержки как для парков, так и для управляющих компаний, а также поблагодарила компании-лидеров.

«Вы лучшие и вы работаете в Подмосковье! Будем двигаться вперед, улучшать условия, расширять возможности! У нас с вами большие планы по развитию инвестиционных площадок», - добавила Зиновьева.

Лучшими были признаны пять управляющих компаний: ООО «Склады 104» (индустриальный парк «Южные врата» городского округа Домодедово), ООО «Парк Ногинск» (индустриальный парк «Богородский» в одноименном городском округе), АО «Карболит» (индустриальный парк «Карболит» в Орехово-Зуевском городском округе), ООО «Технотраст» (технопарк «Лидер» в Люберцах), ООО «СеАЗ-Авто» (индустриальный парк «Серпухов» в одноименном городском округе).