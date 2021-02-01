РИАМО - 1 фев. В Москве из-за отсутствия финансирования закрылся Музей хоккея, расположенный рядом со стадионом «ЦСКА-Арена», сообщается на странице музея в Facebook.

Он не получал финансирования уже несколько месяцев.

«К огромному сожалению в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен. Поэтому с 1 февраля 2021 года музей закрыт», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте музея, он был создан в рамках спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд». Церемония открытия состоялась 6 мая 2016 года.

В музее работали зал славы отечественного хоккея, экспозиция «Красная машина. Страницы истории», «Моя хоккейная жизнь» — выставка, посвященная 75-летию со дня рождения заслуженного тренера СССР Игоря Тузика и выставка «Анатолий Тарасов 100 лет», посвященная юбилею со дня рождения легендарного советского тренера.