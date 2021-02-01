РИАМО - 1 фев. Московская область вошла в тройку самых популярных регионов Центрального федерального округа РФ для санаторного отдыха и лечения в прошлом году, сообщается на портале санатории-России.рф.

В десятку регионов ЦФО по популярности отдыха и лечения в санаториях за прошлый году вошли Москва, Подмосковье, Ярославская, Тульская, Ивановская, Тверская, Рязанская, Брянская, Владимирская и Белгородская области.

«В условиях закрытых границ в августе и сентябре санатории пользовались повышенным спросом. Этому способствовал и первый этап продаж по Программе туристического кешбэка от Ростуризма», - говорится в сообщении.

В целом спрос на санаторные путевки в стране снизился на 16%, что является достаточно ощутимой потерей для отрасли, так как на протяжении последних лет отмечалась положительная динамика.

Средняя цена отдыха в столичном санатории в 2020 году за сутки составляла 3,2 тысячи рублей, в Подмосковном – 2,65 тысячи рублей.

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