РИАМО - 1 фев. Каждый второй посетитель подмосковного музея стал участником акции «Семейный выходной в музее» в минувшие выходные дни, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

30 и 31 января в музеях региона впервые прошла акция «Семейный выходной в музее».

«Только в рамках акции бесплатно музеи посетили более 10 тысяч жителей и гостей региона. Гостей встречал 71 музей Московской области», — говорится в сообщении.

Всего же в минувшие выходные в музеях побывали более 20 тысяч посетителей.