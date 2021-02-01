РИАМО - 1 фев. Приложение «Метро Москвы» стало платиновым призером премии AVA Digital Awards 2021, которая проходит в американском городе Даллас, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Среди 2,5 тысяч претендентов жюри признало его лучшим в категории «Приложение для госсектора»‎.

«Мы опередили приложения управления водным транспортом Сан-Франциско и метрополитена Лос-Анджелеса, встав в один ряд крупнейшими компаниями-призерами: Microsoft, AT&T Business Multimedia Solutions, American Medical Association и другими», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что и сами пользователи по достоинству оценивают сервис. Сейчас число пользователей «Метро Москвы» уже достигло 4,4 миллиона.

Жюри премии оценило удобство использования, клиентоориентированность, эффективность и дизайн приложения. В приложении можно управлять «Тройкой», удаленно покупать любые билеты, мониторить загрузку вагонов онлайн и многое другое.

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