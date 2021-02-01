РИАМО - 1 фев. В январе специалисты «Мособлгаза» провели техническое обслуживание газового оборудования в домах более чем 11 тысяч жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже одного раза в год в зависимости от паспорта производителя. Самовольная замена или ремонт газового оборудования категорически запрещены», — говорится в сообщении.

Жителям региона напомнили, что у каждого собственника газового оборудования должен быть договор на техобслуживание со специализированной организацией. Заключить договор с «Мособлгазом» можно через личный кабинет клиента.

Собственник для обслуживания имеет право выбрать любую организацию из реестра специализированных организаций по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.

В случае обнаружения запаха газа нужно обращаться в аварийную службу по телефонам: 104 или 112.