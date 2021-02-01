РИАМО - 1 фев. В связи с тем, что на столичном портале поставщиков обновили механизм проведения закупок малого объема, а также доработан порядок взаимодействия пользователей, дополнительная экономия для московских заказчиков составит до 2 миллиардов рублей в год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На портале был сокращен перечень видов продукции для прямых закупок, разработаны типовые контракты, определен порядок работы с финансовым обеспечением контракта», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Злоупотребление сервисами будет караться блокировкой. Санкции станут результатом оскорблений при обращениях и использовании сервисов портала не по назначению.

В случае, если во время проведения котировочной сессии ее цена снизиться менее чем на 0,5% от начальной стоимости, она автоматически закончится на последней ставке участника. Также появился минимальный срок проведения закупки по потребностям — он составляет три часа.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что требования к участникам портала повысили, контроль новых положений регламента был автоматизирован. Так, по результатам котировочных сессий, если победитель не подписал контракт в срок, установленный регламентом, участник следующей ставки может подписать контракт. Это позволяет избежать повторных сессий.

В настоящее время перечень видов продукции, во время закупки которых заказчики столицы имеют право не проводить котировочные сессии, сокращен.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что портал поставщиков развивается. Благодаря типовой документации столичные, а также некоторые российские региональные заказчики используют типовые контракты во время реализации закупок малого объема, что позволяет экономить время при публикации закупки и заключении контракта. Также минимизируется вероятность ошибки в случае ручного составления.

Портал поставщиков создали в 2013 с целью автоматизировать закупки малого объем.

В настоящее время ресурс объединяет свыше 200 тысяч поставщиков со всей России. На портале ежедневно заключается свыше 1 тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет 13%. В текущем году каталог уникальных товаров, работ и услуг площадки превысил 1 миллион наименований.