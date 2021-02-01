РИАМО - 1 фев. Московская область в текущем году получит свыше 39 миллионов рублей на выплаты медработникам, деньги направят докторам, которые выявили онкологические заболевания у пациентов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 миллиарда рублей регионам на выплаты медработникам за выявление онкологии. Деньги направят в территориальные органы ФОМС.

«Подмосковью выделят свыше 39 миллионов рублей. Такая доплата для врачей и медицинского персонала действует уже второй год. Деньги медики получаю за то, что во время профосмотра или диспансеризации диагностируют онкологическое заболевание у пациента. За каждый случай ТФОМС предоставляет медицинскому учреждению 1 тысячу рублей», — сказал председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.

С 2019 года в Подмосковье регионе действует региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». Она работает до 2024 года. Ее создали для профилактики, своевременного выявления рака на ранних стадиях, а также лечения этих заболеваний.

На реализацию региональной программы с 2019 по 2024 годы предусматривается направить 94,6 миллиарда рублей.