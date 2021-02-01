РИАМО - 1 фев. Несанкционированные сбросы сточных вод и навалы отходов на берегу реки Скалбы ликвидировали в городских округах Ивантеевка и Пушкинский, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Как сообщили из администрации Ивантеевки, ликвидированы очаговые навалы отходов в водоохранной зоне. Также затампонировано несколько водосбросов, в том числе с территории СНТ «Родники». Сохранены только водовыпуски ливневой канализации, стоки которой проходят очистку на локальных очистных сооружениях», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

Аналогичная работа проделана в Пушкинском округе. Больше всего жалоб тут поступало на стоки из коттеджного поселка «Пурнефтегаз». Сточные воды поселка переключили на муниципальные очистные сооружения как можно быстрее. Сейчас владельцы домов оформляют документы для постоянного переключения. Помимо этого, жители сами укрепили колодцы и обновили трубы.

Разин добавил, что несмотря на большие успехи, Минэкологии Московской области продолжает держать состояние реки Скалбы на особом контроле. За последние несколько лет реке был нанесен ущерб в миллионы рублей, в ходе рейдов активисты постоянно обнаруживали незаконные стоки разных размеров.